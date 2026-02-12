 
Nike Baby Essentials 婴童连体衣（3 件） - 云母绿

Nike Baby Essentials

婴童连体衣（3 件）

Nike Baby Essentials 婴童连体衣（3 件）包含三件短袖连体衣，为小宝贝打造日常基本佳选。聚酯纤维和棉料混纺而成的柔软罗纹针织面料，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤。此外，叠肩样式搭配底部按扣扣合设计，营造方便穿脱体验。可与 Nike 下装搭配，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 云母绿
  • 款式： HM4612-315

产品细节

  • 包含 3 件连体衣
  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 手洗
