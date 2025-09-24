Nike Baby Essentials 婴童连体衣（3 件）包含三件短袖连体衣，为小宝贝打造日常基本佳选。聚酯纤维和棉料混纺而成的柔软罗纹针织面料，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤。此外，叠肩样式搭配底部按扣扣合设计，营造方便穿脱体验。可与 Nike 下装搭配，打造风格统一的造型。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

