 
Nike Every Stitch Considered 男/女染色短袖T恤 - 烟灰紫红

男/女染色短袖T恤

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Every Stitch Considered 男/女染色短袖T恤，为衣橱增添匠心实穿之作。该T恤舒适挺括，采用成衣染色工艺，呈现不凡质感，会随着时间的推移愈发有型。


  • 显示颜色： 烟灰紫红
  • 款式： FQ0276-298

Nike Every Stitch Considered 男/女染色短袖T恤，为衣橱增添匠心实穿之作。该T恤舒适挺括，采用成衣染色工艺，呈现不凡质感，会随着时间的推移愈发有型。

产品细节

  • 93% 棉/7% 亚麻
  • 可机洗
