Nike Everyday
舒适速干中筒运动袜（2 双）
29% 折让
无论是清晨散步还是户外徒步，Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）皆可助你一路畅行。透气羊毛混纺面料可导湿速干，赋予双足干爽舒适的包覆感受。
- 显示颜色： 多色
- 款式： DQ6394-909
其他细节
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 足背采用疏松针织设计，提供出色透气性
产品细节
- 袜底主体/袜底罗纹：锦纶/羊毛/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
