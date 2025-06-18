Nike Everyday
舒适速干中筒运动袜（2 双）
¥79¥10927% 折让
人气导湿速干运动袜舒适度再升级。Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）采用足弓板带设计，结合前足和后跟加厚设计，为关键部位提供有力支撑。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： FZ3073-133
Nike Everyday
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人气导湿速干运动袜舒适度再升级。Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）采用足弓板带设计，结合前足和后跟加厚设计，为关键部位提供有力支撑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 罗纹足弓板带设计，缔造出众支撑体验
产品细节
- 刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： FZ3073-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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