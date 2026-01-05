Nike Everyday
舒适速干中筒运动袜（2 双）
23% 折让
你挚爱的运动袜，让舒适更进一步。 Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）采用纹理针织面料制成，塑就非凡柔软质感，兼具出众舒适效果和时尚风范。 结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HV6940-902
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
