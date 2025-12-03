 
Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双） - 多色

Nike Everyday

舒适速干中筒运动袜（2 双）

17% 折让

售罄：

此配色当前无货

无论是清晨散步还是户外徒步，Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）皆可助你一路畅行。透气羊毛混纺面料可导湿速干，赋予双足干爽舒适的包覆感受。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： DQ6394-908

Nike Everyday

17% 折让

无论是清晨散步还是户外徒步，Nike Everyday 舒适速干中筒运动袜（2 双）皆可助你一路畅行。透气羊毛混纺面料可导湿速干，赋予双足干爽舒适的包覆感受。

其他细节

  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
  • 足背采用疏松针织设计，提供出色透气性

产品细节

  • 袜底主体/袜底罗纹：锦纶/羊毛/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： DQ6394-908

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。