 

Nike Everyday Lightweight

情人节速干中筒训练袜（3 双）

¥89¥10918% 折让
白色/黑
黑/白色

Nike Everyday Lightweight 速干中筒训练袜（3 双）助力轻松完成训练目标。柔软纱线结合速干技术，帮助双足保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7676-100

Nike Everyday Lightweight

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导湿速干，舒适体验

Nike Everyday Lightweight 速干中筒训练袜（3 双）助力轻松完成训练目标。柔软纱线结合速干技术，帮助双足保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助足部保持干爽舒适
  • 中筒设计，舒适包覆
  • 罗纹袜口设计，有助稳固训练袜
  • 足弓板带设计，缔造出众支撑体验

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7676-100

免费配送和退换货

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