 
Nike Everyday Plus 冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双） - 多色

Nike Everyday Plus

冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双）

15% 折让
Nike Everyday Plus 冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双） - 多色
Nike Everyday Plus 冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双） - 多色

Nike Everyday Plus 冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双）饰有节日风格图案，营造节日氛围。后跟和前足采用加厚设计，结合富有支撑力的足弓板带和导湿速干面料，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： HV6939-902

Nike Everyday Plus

15% 折让

Nike Everyday Plus 冬季款舒适速干中筒运动袜（2 双）饰有节日风格图案，营造节日氛围。后跟和前足采用加厚设计，结合富有支撑力的足弓板带和导湿速干面料，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： HV6939-902

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。