Nike Everyday Plus
大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
¥89
给你的运动袜添点色彩。Nike Everyday Plus 大童舒适速干中筒运动袜（3 双）搭载导湿速干技术，帮助双足保持清爽；足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IM5245-901
Nike Everyday Plus
¥89
给你的运动袜添点色彩。Nike Everyday Plus 大童舒适速干中筒运动袜（3 双）搭载导湿速干技术，帮助双足保持清爽；足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感。
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IM5245-901
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。