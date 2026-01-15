Nike Everyday Plus
舒适速干中筒堆堆运动袜（1 双）
¥129
谁不喜欢八九十年代的袜子呢？Nike Everyday Plus 舒适速干中筒堆堆运动袜（1 双）便以此为灵感，打造焕新佳选。罗纹袜筒设计，助你随心搭出个性慵懒造型。
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： FN7406-072
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 足背局部采用疏松针织设计，为双足带来透气体验
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
