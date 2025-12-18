Nike Everyday Plus
舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥129
Nike Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）能让你的双足倍感舒适。采用导湿速干技术，令双足保持干爽舒适。
- 显示颜色： 帆白/深队红
- 款式： IH8626-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/深队红
- 款式： IH8626-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
