Nike Everyday Plus
速干运动短袜（3 双）
¥89¥12931% 折让
Nike Everyday Plus 速干运动短袜（3 双）采用透气面料，结合导湿速干技术，令双足保持干爽。罗纹足弓板带包覆中足，缔造出众支撑体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HJ9340-902
Nike Everyday Plus
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Nike Everyday Plus 速干运动短袜（3 双）采用透气面料，结合导湿速干技术，令双足保持干爽。罗纹足弓板带包覆中足，缔造出众支撑体验。
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： HJ9340-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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