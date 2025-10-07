 
Nike Everyday Plus Force 舒适速干中筒运动袜 （1 双） - 帆白/大学红/大学蓝

Nike Everyday Plus Force

舒适速干中筒运动袜 （1 双）

12% 折让
帆白/大学红/大学蓝
帆白/孔雀绿/黑

Nike Everyday Plus Force 舒适速干中筒运动袜 （1 双），稳固贴合。双重耐克勾勾设计，增添出众魅力；导湿速干技术，帮助双足保持干爽。搭配你挚爱的 AF1 系列，沿袭运动鞋一如既往的经典风格。


  • 显示颜色： 帆白/大学红/大学蓝
  • 款式： DQ9165-134

Nike Everyday Plus Force

12% 折让

Nike Everyday Plus Force 舒适速干中筒运动袜 （1 双），稳固贴合。双重耐克勾勾设计，增添出众魅力；导湿速干技术，帮助双足保持干爽。搭配你挚爱的 AF1 系列，沿袭运动鞋一如既往的经典风格。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/大学红/大学蓝
  • 款式： DQ9165-134

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，融入不同配色设计，推出各式特别联名款，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。