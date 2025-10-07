Nike Everyday Plus Force
舒适速干中筒运动袜 （1 双）
12% 折让
Nike Everyday Plus Force 舒适速干中筒运动袜 （1 双），稳固贴合。双重耐克勾勾设计，增添出众魅力；导湿速干技术，帮助双足保持干爽。搭配你挚爱的 AF1 系列，沿袭运动鞋一如既往的经典风格。
- 显示颜色： 帆白/大学红/大学蓝
- 款式： DQ9165-134
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，融入不同配色设计，推出各式特别联名款，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
