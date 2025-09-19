Nike Everyday Plus Lightweight
速干中筒训练袜（3 双）
18% 折让
Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒训练袜（3 双）采用导湿速干面料，令双足保持干爽。罗纹设计包覆足弓，实现出色支撑力。
- 显示颜色： 多色
- 款式： SX6891-915
速干中筒训练袜（3 双）
舒适支撑
Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒训练袜（3 双）采用导湿速干面料，令双足保持干爽。罗纹设计包覆足弓，实现出色支撑力。
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 足面采用疏松针织设计，带来透气体验
- 罗纹包覆中足，实现出色支撑力
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
