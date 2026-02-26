Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤
20% 折让
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤版型宽松，搭配实用口袋，焕新演绎经典高尔夫长裤。梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，再获佳绩。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0659-010
Nike Fairway Fresh
20% 折让
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤版型宽松，搭配实用口袋，焕新演绎经典高尔夫长裤。梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，再获佳绩。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 腰部搭配抽绳，增添休闲风格，这款长裤是你参加挚爱球赛的理想之选
- 侧边口袋和背面口袋，可轻松收纳码数本和球标
- 裤腿工装口袋为高尔夫基本物品提供安全收纳空间
- 外部球座收纳空间，方便取用，让你时刻准备就绪
产品细节
- 宽松版型
- 弹性梭织面料
- 插手口袋
- 工装口袋
- 后身口袋
- 拉链门襟
- 腰带环
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。上部口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0659-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。