 
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松短袖高尔夫翻领T恤 - 矿物岩板蓝/石灰色

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 男子速干宽松短袖高尔夫翻领T恤

10% 折让

我们从珍藏中汲取灵感，加入格纹图案和刺绣 Nike Golf 盾形标志，为这款宽松版型的翻领T恤注入复古风格，焕发新生。Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松短袖高尔夫翻领T恤采用导湿速干面料，搭配三粒按扣式前襟，为当今比赛节奏注入现代气息。


  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/石灰色
  • 款式： IB0230-382

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 三粒按扣式前襟，塑就经典造型
  • 罗纹翻领设计，打造简洁利落外观
  • 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史

产品细节

  • 宽松版型
  • 弹性针织面料
  • 刺绣标志
  • 罗纹翻领与袖口
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。