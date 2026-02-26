Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 男子速干宽松短袖高尔夫翻领T恤
我们从珍藏中汲取灵感，加入格纹图案和刺绣 Nike Golf 盾形标志，为这款宽松版型的翻领T恤注入复古风格，焕发新生。Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松短袖高尔夫翻领T恤采用导湿速干面料，搭配三粒按扣式前襟，为当今比赛节奏注入现代气息。
- 显示颜色： 矿物岩板蓝/石灰色
- 款式： IB0230-382
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 三粒按扣式前襟，塑就经典造型
- 罗纹翻领设计，打造简洁利落外观
- 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史
产品细节
- 宽松版型
- 弹性针织面料
- 刺绣标志
- 罗纹翻领与袖口
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
