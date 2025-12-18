Nike Fairway Fresh
Therma-FIT 男子 Oversize 风高尔夫加绒上衣
¥799
Nike Fairway Fresh Therma-FIT 男子 Oversize 风高尔夫加绒上衣采用柔软加绒针织面料，以超宽松版型和罗纹纹理细节，焕新重塑经典 Nike Golf 装备。搭载保暖技术，有助在球场上御寒。
- 显示颜色： 大学深蓝/石灰色
- 款式： II0771-419
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学深蓝/石灰色
- 款式： II0771-419
