Dri-FIT 男子速干跑步背心
Nike Fast Dri-FIT 男子速干跑步背心采用修身版型与透气网眼布面料，轻盈非凡。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 多色/白色
- 款式： IF0442-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
