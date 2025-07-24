 
Nike Field General 女子薄底运动鞋 - 铝蓝/黑/白色

Nike Field General

女子薄底运动鞋

20% 折让

Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用合成材质与耐穿织物组合材质，结合华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。


  • 显示颜色： 铝蓝/黑/白色
  • 款式： FZ5593-400

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Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用合成材质与耐穿织物组合材质，结合华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 铝蓝/黑/白色
  • 款式： FZ5593-400

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