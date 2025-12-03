Nike Field General
女子薄底运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用天然皮革与合成材质搭配纹理细节，结合华夫格鞋底，塑就复古橄榄球格调。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/幻影灰白
- 款式： IB2323-600
其他细节
- 天然皮革和合成材质组合设计，缔造复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线缔造出色耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
