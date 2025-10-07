Nike Field General By You
专属定制男子运动鞋
¥949
Nike Field General By You 专属定制男子运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 即刻体验，随心定制专属鞋款。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IO7556-900
基本材料
任选丰富配色和材料，还可定制鞋面、耐克勾标志与后饰片。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！
秀出自我
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 至多 3 个字符，助你展现个性风采。
其他细节
- 华夫格外底铸就强劲抓地力，全包边缝线提升耐穿性
- 附赠备用白色鞋带
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
