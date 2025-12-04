Nike Field General High x Stranger Things 怪奇物语系列女子薄底运动鞋忠实再现《怪奇物语》终季 Eleven 所穿的运动鞋，让你轻松拥有荧幕角色同款。该鞋款也是 Field General High 系列的首发鞋款，堪称双重惊喜。鞋口后侧及鞋垫饰有灵感来自于颠倒世界的标识，随鞋附有的专属鞋盒和四枚徽章套装，将霍金斯小镇的神秘能量带入你的日常。

显示颜色： 白色/黑/安全橙/狼灰

款式： IM3875-100