Nike Field General Suede
女子薄底运动鞋
Nike Field General Suede 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 柔软翻毛皮鞋面搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。 回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。
- 显示颜色： 泡沫粉/橡皮暗褐/橡皮暗褐/浅深红
- 款式： IF1743-602
Nike Field General Suede
Nike Field General Suede 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 柔软翻毛皮鞋面搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。 回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线缔造出色耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 天然橡胶鞋底
- 显示颜色： 泡沫粉/橡皮暗褐/橡皮暗褐/浅深红
- 款式： IF1743-602
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。