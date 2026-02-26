 
Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴 - 黑/暗烟灰/大学红/白色

Nike Flex Advance

耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴

¥599
黑/暗烟灰/大学红/白色
珍珠粉/中柔粉/黑/煤黑
淡象牙白/海玻璃色/浅甜瓜橙

Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴专为寒冷天气匠心打造而成，无需系带，便于穿脱。这款运动靴采用宽敞鞋口设计，让小宝贝轻松穿入，鞋面固定带营造稳固贴合感受。舒适穿着，就是这么简单。内里采用舒适起绒材料，搭配可驾驭多种地面的强劲抓地力，助力开启探索之旅。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/大学红/白色
  • 款式： DD0304-005

Nike Flex Advance

¥599

出众温暖，便捷穿脱，呵护稚嫩双足

Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴专为寒冷天气匠心打造而成，无需系带，便于穿脱。这款运动靴采用宽敞鞋口设计，让小宝贝轻松穿入，鞋面固定带营造稳固贴合感受。舒适穿着，就是这么简单。内里采用舒适起绒材料，搭配可驾驭多种地面的强劲抓地力，助力开启探索之旅。

方便穿脱

运动靴鞋口采用宽敞设计，令成长中的稚嫩双足可以轻松穿入。可轻松束紧固定带，塑就舒适贴合感。

舒适体验

绗缝织物柔软舒适，巧搭合成材质，经久耐穿。内里采用起绒材料，舒适温暖。

非凡抓地

外底搭配匠心抓地纹路和橡胶贴片，有助于在寒冷天气中应对打滑现象。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/大学红/白色
  • 款式： DD0304-005

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。