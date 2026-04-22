Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。

两片魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让小宝贝模仿系鞋带的动作，培养小宝贝的动手能力，从而让他们准备好适应真正的鞋带。

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。小宝贝将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助他们适应系带鞋。这款运动鞋透气性能出众、灵活柔韧且耐穿，适合小宝贝走路、奔跑和畅玩时穿着。

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