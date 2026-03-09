 
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋 - 帆白/白色/冰川蓝/草皮橙

Nike Flex Advance BR

耐克小飞碟幼童运动鞋

¥499

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋是小宝贝的理想选择。透气网眼鞋面，便于穿脱；双魔术贴粘扣固定带，给小宝贝带来稳固贴合感。匠心外底搭配足底柔韧泡棉，塑就舒适体验。


  • 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/草皮橙
  • 款式： IV2858-181

Nike Flex Advance BR

¥499

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋是小宝贝的理想选择。透气网眼鞋面，便于穿脱；双魔术贴粘扣固定带，给小宝贝带来稳固贴合感。匠心外底搭配足底柔韧泡棉，塑就舒适体验。

其他细节

  • 魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
  • 外底弯曲凹槽缔造出众柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验

产品细节

  • 网眼鞋面
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/草皮橙
  • 款式： IV2858-181

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