Nike Flex Runner 4
婴童一脚蹬运动鞋
15% 折让
Nike Flex Runner 4 婴童一脚蹬运动鞋便于穿脱，让小宝贝轻松穿入，即刻开玩。外底弯曲凹槽赋予稚嫩双足自然流畅的运动体验，助小宝贝自信迈步。柔韧内靴设计搭配弹性固定带，缔造稳固贴合感。
- 显示颜色： 浅紫罗兰/浅柠色/白色/浅品红
- 款式： IF2895-501
焕新设计
你的心声，我们在听。Nike Flex Runner 4 婴童一脚蹬运动鞋采用匠心中足固定带和鞋口，助小宝贝轻松穿脱，畅享舒适穿着体验。
即刻上脚，说走就走
后跟和鞋舌采用提拉设计，搭配略带弹性的内衬，令鞋款便于穿脱。弹性固定带置于鞋面和后跟，打造稳固舒适的穿着体验。
多种地面，轻松驾驭
外底弯曲凹槽打造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。抓地设计可驾驭多种地面，结合后跟匠心泡绵形状设计，在小宝贝快速转向时提供出众抓地力和稳定性。
经久耐穿，舒适支撑
加固鞋头结合耐穿材料，助力随心畅玩。 中底搭载柔软回弹泡绵，塑就缓震迈步体验。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
