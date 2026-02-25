 
Nike Flex Train 男子训练鞋 - 黑/暗烟灰/山峰白/荧光冰黄

Nike Flex Train

男子训练鞋

32% 折让
黑/暗烟灰/山峰白/荧光冰黄
白色/尘光子色/白色

无论是举重、 跑步， 还是其他运动， Nike Flex Train 男子训练鞋都能轻松驾驭，让你随心选择专属训练活动。 柔韧外底搭配轻盈鞋面，适合不同训练项目。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/山峰白/荧光冰黄
  • 款式： HV9972-005

柔韧灵活

橡胶外底搭配凹槽细节，柔韧灵活。 前足外侧细缝设计，提升柔韧灵活性。

缓震适中

全掌型泡绵中底，缓震舒适。

稳定出众

后跟搭配弹力带，提供舒适包覆。

轻盈支撑

鞋面采用网眼布制成，轻盈透气且支撑出众。 加垫鞋口，柔软舒适。

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。