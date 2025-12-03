Nike Flex Train
男子训练鞋
14% 折让
无论是举重、 跑步， 还是其他运动， Nike Flex Train 男子训练鞋都能轻松驾驭，让你随心选择专属训练活动。 柔韧外底搭配轻盈鞋面，适合不同训练项目。
- 显示颜色： 白色/英雄蓝/黑
- 款式： HV9972-101
柔韧灵活
橡胶外底搭配凹槽细节，柔韧灵活。 前足外侧细缝设计，提升柔韧灵活性。
缓震适中
全掌型泡绵中底，缓震舒适。
稳定出众
后跟搭配弹力带，提供舒适包覆。
轻盈支撑
鞋面采用网眼布制成，轻盈透气且支撑出众。 加垫鞋口，柔软舒适。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
