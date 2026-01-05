 
Nike Fly 摇粒绒软顶户外运动帽 - 黑/加农绿/泡沫薄荷绿/白色

Nike Fly 摇粒绒软顶户外运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。 该冬季款采用摇粒绒面料，耳部护翼可通过插扣固定于下巴下方或头顶，塑就温暖佩戴体验。


Nike Fly 摇粒绒软顶户外运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。 该冬季款采用摇粒绒面料，耳部护翼可通过插扣固定于下巴下方或头顶，塑就温暖佩戴体验。

其他细节

  • 柔软摇粒绒面料，令你在冷天畅享温暖感受
  • 内置汗带设计，助你保持头部舒适

产品细节

  • 刺绣标志
  • 正面梭织外接片
  • 平整帽檐
  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。 拼接/下帽檐：100% 锦纶    
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/加农绿/泡沫薄荷绿/白色
  • 款式： HQ0362-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

