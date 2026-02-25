 
Nike Fly 软顶运动帽 - 黑/煤黑/白色

Nike Fly

软顶运动帽

12% 折让

戴上 Nike Fly 软顶运动帽，展现你对 Shox 的热爱；轻盈面料结合内置汗带设计，助你保持清爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： IQ4185-010

其他细节

  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
  • 内置汗带，助你保持头部清爽

产品细节

  • 背面可调节固定带配有插扣
  • 刺绣孔眼
  • 面料/前片里料拼接：67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。