Nike Fly
软顶运动帽
12% 折让
戴上 Nike Fly 软顶运动帽，展现你对 Shox 的热爱；轻盈面料结合内置汗带设计，助你保持清爽舒适。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： IQ4185-010
Nike Fly
12% 折让
戴上 Nike Fly 软顶运动帽，展现你对 Shox 的热爱；轻盈面料结合内置汗带设计，助你保持清爽舒适。
其他细节
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
- 内置汗带，助你保持头部清爽
产品细节
- 背面可调节固定带配有插扣
- 刺绣孔眼
- 面料/前片里料拼接：67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： IQ4185-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。