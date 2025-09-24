Nike Fly
Dri-FIT 速干运动帽
¥199
Nike Fly Dri-FIT 速干运动帽采用导湿速干面料与五片式拼接设计，助你在不同活动中保持头部干爽。 软顶帽冠贴合头型，带来舒适非凡的佩戴感受。
- 显示颜色： 煤黑/君王/浅卡其
- 款式： IM7979-060
其他细节
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 斜纹面料结合透气孔眼设计，轻盈舒适
- 背面固定带配有插扣，打造稳固贴合感
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
