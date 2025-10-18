 
Nike Fly Dri-FIT 速干运动帽 - 煤黑/君王/浅卡其

Nike Fly

Dri-FIT 速干运动帽

Nike Fly Dri-FIT 速干运动帽为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用导湿速干面料与五片式拼接设计，助你在不同活动中保持头部干爽。软顶帽冠贴合头型，带来舒适非凡的佩戴感受。


  • 显示颜色： 煤黑/君王/浅卡其
  • 款式： IM7979-060

Nike Fly

其他细节

  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 斜纹面料结合透气孔眼设计，轻盈舒适
  • 背面固定带配有插扣，打造稳固贴合感

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维  
  • 手洗
