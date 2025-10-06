Nike Fly
Dri-FIT ADV 软顶速干反光运动帽
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干反光运动帽，从热身到放松，助你轻松开练。 导湿速干技术结合关键部位打孔设计，塑就软顶低帽冠，助你畅享干爽舒适。 背面固定带同样易于调节，助你专注达成健身目标。
- 显示颜色： 白色/煤黑
- 款式： FB5681-100
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- Nike AeroBill 技术兼具透气性和导湿速干的舒适感受，塑就心无旁骛的运动体验
- 斜纹面料，舒适贴合头部
- 背面搭配魔术贴粘扣式固定带，轻松调节松紧度
- 正面和侧边拼接融入打孔设计，提升透气性
产品细节
- 反光细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 手洗
-
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
