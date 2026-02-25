Nike Fly

¥889 ¥999 11% 折让

Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干运动帽专为应对炎热设计，将散热功能提升到全新水平。顶部的 Nike AeroAdapt 拼接，帮助保持舒适干爽。此外，我们在帽冠上设计了口袋，可放入模制冰块，打造降温效果。

降温系统

随附的三个硅胶冰块模具可制作出特定形状的冰块，契合帽子正面和侧边的口袋。随着冰块融化，冷水会顺着背面的护脖流下，有助于为颈部降温。

透气设计

Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用导湿速干的透气拼接设计，塑就心无旁骛的运动体验。

导湿速干

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。