Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干运动帽专为应对炎热设计，将散热功能提升到全新水平。顶部的 Nike AeroAdapt 拼接，帮助保持舒适干爽。此外，我们在帽冠上设计了口袋，可放入模制冰块，打造降温效果。


降温系统

随附的三个硅胶冰块模具可制作出特定形状的冰块，契合帽子正面和侧边的口袋。随着冰块融化，冷水会顺着背面的护脖流下，有助于为颈部降温。

透气设计

Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用导湿速干的透气拼接设计，塑就心无旁骛的运动体验。

导湿速干

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

其他细节

  • Nike AeroBill 技术，实现出众透气性和舒适速干性
  • 将冰块放入前袋后，耐克勾勾标志会变成蓝色
  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型

产品细节

  • 随附 3 个冰块模具
  • 正面口袋采用拉链开合设计
  • 背面松紧绳搭配栓扣设计
  • 随附网眼拼接收纳袋
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。上拼接：81% 聚酯纤维/19% 锦纶。后下拼接/上帽檐：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。汗带：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 手洗
