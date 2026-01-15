Nike Fly
Dri-FIT ADV 软顶速干运动帽
¥999
Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干运动帽专为应对炎热设计，将散热功能提升到全新水平。顶部的 Nike AeroAdapt 拼接，帮助保持舒适干爽。此外，我们在帽冠上设计了口袋，可放入模制冰块，打造降温效果。
- 显示颜色： 白色/煤黑
- 款式： IF7444-100
降温系统
随附的三个硅胶冰块模具可制作出特定形状的冰块，契合帽子正面和侧边的口袋。随着冰块融化，冷水会顺着背面的护脖流下，有助于为颈部降温。
透气设计
Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用导湿速干的透气拼接设计，塑就心无旁骛的运动体验。
导湿速干
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
其他细节
- Nike AeroBill 技术，实现出众透气性和舒适速干性
- 将冰块放入前袋后，耐克勾勾标志会变成蓝色
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
产品细节
- 随附 3 个冰块模具
- 正面口袋采用拉链开合设计
- 背面松紧绳搭配栓扣设计
- 随附网眼拼接收纳袋
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。上拼接：81% 聚酯纤维/19% 锦纶。后下拼接/上帽檐：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。汗带：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
