 
Nike Fly Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽 - 浅骨色/浅骨色/浅骨色

Nike Fly

Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽

23% 折让

Nike Fly Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。搭配锦纶面料和保暖填充物，适合冬季使用。摇粒绒衬里耳部护翼可通过插扣固定在下巴下方或头部上方。


  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/浅骨色
  • 款式： IB7310-072

Nike Fly

23% 折让

Nike Fly Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。搭配锦纶面料和保暖填充物，适合冬季使用。摇粒绒衬里耳部护翼可通过插扣固定在下巴下方或头部上方。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：100% 锦纶。里料1：100% 聚酯纤维。里料2：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/浅骨色
  • 款式： IB7310-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。