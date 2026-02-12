Nike Fly
Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽
16% 折让
Nike Fly Puffer Trapper 摇粒绒拼接里料软顶运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。搭配锦纶面料和保暖填充物，适合冬季使用。摇粒绒衬里耳部护翼可通过插扣固定在下巴下方或头部上方。
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/浅骨色
- 款式： IB7310-072
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 锦纶。里料1：100% 聚酯纤维。里料2：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/浅骨色
- 款式： IB7310-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。