全新 Nike Flyfree 系列，为你而生。Nike Flyfree Infinity 太阳镜配备可替换镜片设计，可稳固卡入镜框，帮助你轻松适应不同环境。可调节鼻托和镜腿，提供舒适感受和出色支撑力。


其他细节

  • Nike Max Pro 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 8 支点曲面镜片设计，满足日常佩戴需求

产品细节

