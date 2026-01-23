Nike Flyfree Infinity
太阳镜
¥2,380
全新 Nike Flyfree 系列，为你而生。Nike Flyfree Infinity 太阳镜配备可替换镜片设计，可稳固卡入镜框，帮助你轻松适应不同环境。可调节鼻托和镜腿，提供舒适感受和出色支撑力。
- 显示颜色： 沙堆白/褐灰/褐灰
- 款式： IO0099-126
其他细节
- Nike Max Pro 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 8 支点曲面镜片设计，满足日常佩戴需求
产品细节
- 显示颜色： 沙堆白/褐灰/褐灰
- 款式： IO0099-126
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
