 
Nike Flyknit Haven 女子运动鞋 - 黑/暗烟灰/帆白

Nike Flyknit Haven

女子运动鞋

Nike Flyknit Haven 女子运动鞋主打舒适脚感，专为日常放松和充能设计。匠心版型融入可调节、可下压鞋口，打造轻松穿脱体验。无论是居家休息还是结伴出门吃个早午餐，柔软的 Flyknit 飞织材料都能输送舒适非凡的脚感，同时为你缔造百搭风范。谁说时尚和舒适不能兼顾？我们可不会这么说！


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/帆白
  • 款式： FD2148-004

其他细节

  • 可调节栓扣设计，方便穿脱
  • 舒适 Flyknit 飞织鞋面，轻盈透气
  • 鞋底橡胶细节搭配柔软泡绵，柔韧舒适，经久耐穿

产品细节

