Nike Force 1 Low EasyOn LV8 4
幼童运动鞋
14% 折让
Nike Force 1 Low EasyOn LV8 4 幼童运动鞋采用匠心配色，焕新演绎经典鞋款。结实皮革材料，舒适耐穿；鞋底融入经典篮球圆形支点设计，塑就稳固贴合感，缔造出众比赛表现。魔术贴粘扣设计，便于穿脱。
- 显示颜色： 黑/冲击绿/明亮紫/黑
- 款式： II0765-001
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感，柔软耐穿
- 足底柔软泡绵，塑就缓震迈步体验耐穿鞋底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
