Nike Force 1 Low LV8 EasyOn
幼童运动鞋
21% 折让
Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋经过焕新设计，专为小宝贝的双脚打造。这款鞋子拥有经典款的风格和篮球精神，并采用了 EasyOn 功能，让小宝贝们轻松穿脱。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/大学红/帆白
- 款式： II7095-600
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，帮助孩子轻松拉开鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
- 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
