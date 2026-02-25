Nike Form
Dri-FIT 男子透气速干百搭夹克
24% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭夹克质感轻盈，专为跑步、训练和瑜伽设计，助你轻松开启健身之旅。梭织面料搭载导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。该款全长拉链开襟夹克采用休闲剪裁，搭配按扣口袋设计，让你在往返健身房的途中轻松收纳基本物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB7500-010
其他细节
- 正面按扣口袋，便于存取物品
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 全长拉链开襟设计，方便穿脱
- 轻盈梭织面料略带弹性，助你从容应对训练挑战
产品细节
- 弹性袖口
- 反光耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB7500-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
