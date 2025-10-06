Nike Form
Dri-FIT 男子速干连帽百搭夹克
12% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽百搭夹克专为跑步、训练和瑜伽设计，可导湿速干，助你在训练过程中保持清爽。全长拉链开襟设计，搭配按扣口袋设计，让你在往返健身房的途中轻松收纳基本物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB7483-010
其他细节
- 潜水式风帽设计，提升包覆效果
- 正面口袋，便于存取物品
- Nike Dri-FIT 技术，有助导湿速干
- 全长拉链开襟设计，方便穿脱
- 轻盈梭织面料，助你从容应对训练挑战
产品细节
- 弹性袖口搭配潜水式风帽
- 反光耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
