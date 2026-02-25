 
Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽百搭夹克 - 洞穴石色

Nike Form

Dri-FIT 男子速干连帽百搭夹克

20% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干连帽百搭夹克专为跑步、训练和瑜伽设计，可导湿速干，助你在训练过程中保持清爽。全长拉链开襟设计，搭配按扣口袋设计，让你在往返健身房的途中轻松收纳基本物品。


  • 显示颜色： 洞穴石色
  • 款式： FB7483-289

其他细节

  • 潜水式风帽设计，提升包覆效果
  • 正面口袋，便于存取物品
  • Nike Dri-FIT 技术，有助导湿速干
  • 全长拉链开襟设计，方便穿脱
  • 轻盈梭织面料，助你从容应对训练挑战

产品细节

  • 弹性袖口搭配潜水式风帽
  • 反光耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
