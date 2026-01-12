Nike Free 2025
女子训练鞋
22% 折让
Nike Free 2025 女子训练鞋采用透气 Flyknit 飞织材料，助你舒适畅跑。外底凹槽可随步伐灵活调整，营造整体灵动迈步体验。
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/帆白/石英藏红花色
- 款式： HF2720-005
Nike Free 2025
22% 折让
Nike Free 2025 女子训练鞋采用透气 Flyknit 飞织材料，助你舒适畅跑。外底凹槽可随步伐灵活调整，营造整体灵动迈步体验。
其他细节
- Flyknit 飞织鞋面提供出色柔韧性和支撑力
- 鞋底融入凹槽设计，塑就柔韧灵活性，令运动自由无拘
- 加厚泡绵中底，柔韧灵活，出色缓震
- 后跟融入加垫设计，塑就舒适贴合效果
- 鞋头和后跟融入橡胶贴片设计，提升高磨损区域的抓地表现
产品细节
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/帆白/石英藏红花色
- 款式： HF2720-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。