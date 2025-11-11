 
Nike Free Golf "Nelly Korda" 男/女高尔夫球鞋 - 白色/帆白/多色

Nike Free Golf "Nelly Korda"

男/女高尔夫球鞋

¥999

内莉·科达是典型的狮子座，在球场内外都展现出雄狮般的心魄。 这款特别版 Nike Free Golf "Nelly Korda" 男/女高尔夫球鞋采用鲜明亮色和简约淡雅的中性色调，散发出众魅力。 柔和光泽元素、内莉挚爱标志和低调纹理细节，彰显迷人风采。


  • 显示颜色： 白色/帆白/多色
  • 款式： HV4361-100

柔韧灵活，助力比赛

前足搭载 Nike Free 技术，柔韧灵活，助你畅动自如。

稳固感受

Flywire 飞线贯穿鞋面，稳固的同时提供强力支撑，而无需添加多余的材料。

其他细节

  • 外底橡胶纹路，提供出色抓地力
  • 结实后跟夹，缔造出众稳定性

产品细节

  • 缓震鞋垫设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

