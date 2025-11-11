Nike Free Golf "Nelly Korda"
男/女高尔夫球鞋
¥999
内莉·科达是典型的狮子座，在球场内外都展现出雄狮般的心魄。 这款特别版 Nike Free Golf "Nelly Korda" 男/女高尔夫球鞋采用鲜明亮色和简约淡雅的中性色调，散发出众魅力。 柔和光泽元素、内莉挚爱标志和低调纹理细节，彰显迷人风采。
- 显示颜色： 白色/帆白/多色
- 款式： HV4361-100
Nike Free Golf "Nelly Korda"
¥999
内莉·科达是典型的狮子座，在球场内外都展现出雄狮般的心魄。 这款特别版 Nike Free Golf "Nelly Korda" 男/女高尔夫球鞋采用鲜明亮色和简约淡雅的中性色调，散发出众魅力。 柔和光泽元素、内莉挚爱标志和低调纹理细节，彰显迷人风采。
柔韧灵活，助力比赛
前足搭载 Nike Free 技术，柔韧灵活，助你畅动自如。
稳固感受
Flywire 飞线贯穿鞋面，稳固的同时提供强力支撑，而无需添加多余的材料。
其他细节
- 外底橡胶纹路，提供出色抓地力
- 结实后跟夹，缔造出众稳定性
产品细节
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 白色/帆白/多色
- 款式： HV4361-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。