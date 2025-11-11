内莉·科达是典型的狮子座，在球场内外都展现出雄狮般的心魄。 这款特别版 Nike Free Golf "Nelly Korda" 男/女高尔夫球鞋采用鲜明亮色和简约淡雅的中性色调，散发出众魅力。 柔和光泽元素、内莉挚爱标志和低调纹理细节，彰显迷人风采。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

