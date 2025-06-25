Nike Free Metcon 6 By You

¥1,049

Nike Free Metcon 6 By You 专属定制男子训练鞋，让你在设计和训练中解锁无限可能。 该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟， 有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。 丰富配色选项，助你尽情挥洒创意。

挑选颜色 诸多配色等你来选，为鞋面增光添彩。 外底可选择传统材质、大理石纹材质或天然橡胶。 然后，设计耐克勾标志和 Flywire 飞线，彰显不凡型格。 彰显不羁 从几种狂野风图案中随心选择，彰显不羁风范。 唯你专属 名字首字母、 训练目标等信息， 至多两个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。 柔韧灵活 中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。 外底融入激光细缝设计，提升柔韧灵活性，无论是跳跃、平板支撑还是增强式训练，皆可助你一臂之力。 前足足尖部位采用弧形设计，在瞬间爆发时实现出众敏捷性和疾速表现。 稳定出众 恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。 精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。 后跟融入泡绵，提供出色稳定性，助你全力开练。 高能缓震 足底缓震配置焕新升级，带来舒适训练体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供减震保护。 前足和中底泡绵融入激光细缝设计，柔韧灵活，舒适非凡。

其他细节 鞋面采用透气且富有支撑力的精制网眼面料，在关键区域提供出众弹性，助你轻松驾驭弓步、深蹲和跳跃等动作

Flywire 飞线设计，可随心收紧，塑就动态贴合感，让你在训练全程安稳无忧

内衬为脚踝提供出色支撑，塑就无缝贴合感

可驾驭多种地面的抓地底纹，适合各种训练地面和活动