 
Nike Free Metcon 6 SE 女子训练鞋 - 黑/砂岩灰粉/金属银

Nike Free Metcon 6 SE

女子训练鞋

30% 折让

穿上 Nike Free Metcon 6 SE 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。 该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟， 有助于在增强式训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。


  • 显示颜色： 黑/砂岩灰粉/金属银
  • 款式： HV2017-001

Nike Free Metcon 6 SE

30% 折让

穿上 Nike Free Metcon 6 SE 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。 该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟， 有助于在增强式训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。

柔韧灵活

中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。 外底融入激光细缝设计，提升柔韧灵活性，无论是跳跃、平板支撑还是增强式训练，皆可助你一臂之力。 前足部位采用弧形设计，在瞬间爆发时实现出众敏捷性和疾速表现。

稳定出众

恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。 精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。 后跟融入泡绵，提供出色稳定性，助你全力开练。

出众缓震

足底缓震配置焕新升级，带来舒适训练体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供出众保护。 前足和中底泡绵融入激光细缝设计，柔韧灵活，舒适非凡。

透气鞋面

鞋面采用透气支撑的精制网眼材料，在关键区域提供出众柔韧性，助你轻松驾驭弓步、深蹲和跳跃等动作。

稳固贴合

传统系带系统结合 Flywire 飞线设计，可随心收紧，塑就动态贴合感，让你在训练过程中安稳无忧。

其他细节

可驾驭多种地面的抓地底纹，适合多种训练地面和活动

产品细节

  • 显示颜色： 黑/砂岩灰粉/金属银
  • 款式： HV2017-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。